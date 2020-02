Une Xbox One X inspirée par les Air Jordan III Retro U à gagner

Nike et Microsoft se sont lancé dans un nouveau partenariat le temps de la création d’une console en édition ultra limitée. Cette Xbox One X aux couleurs des Air Jordan III Retro U possède un revêtement qui fait penser à une texture comme des empreintes d’éléphants, pour rappeler ce qu’on retrouve sur les paires de sneakers. Un must have pour les fans de Xbox, ou de NBA, ou des Chicago Bulls, ou de sneakers tout simplement. Le coffret comporte une console, deux contrôleurs et une paire de Nike.

Pour la gagner, il vous suffit de retweeter ce Tweet du compte officiel Xbox. Le concours se termine le 27 février. Bonne chance à tous, vous n’allez pas être les seuls à participer.