Une platine vinyle en aluminium par Yani Vandenbranden

Objet incontournable pour les audiophiles et les collectionneurs, la platine vinyle ne cesse jamais de se ré-inventer. Aujourd’hui c’est Yani Vandenbranden qui s’en charge, avec une structure en aluminium et un contour pour nous rappeler les ondes qu’on retrouveraient sur un lac. Bo qui n’est qu’à l’état de concept nous promet un mariage réussi entre accessoire audio et objet de déco avec son style bien particulier. Moderne et rétro à la fois.