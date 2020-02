Une collection James Bond chez Swatch pour février

En attendant la sortie du prochain James Bond intitulé No Time to Die au cinéma en avril, Swatch a dévoilé une collection de montres classiques aux couleurs des films de l’espion le plus célèbre de notre époque. Cette collection capsule sera composée de 6 modèles différents, pour 6 films marquants: Dr. No (1962), On Her Majesty’s Secret Service (1969), Moonraker (1979), Licence to Kill (1989), The World is Not Enough (1999) et Casino Royale (2006).

La collection Swatch x 007 sortira le 20 février, à partir de 95$ jusqu’à 105$. Les montres sont rangées dans une boite en forme de VHS, de quoi toucher le côté nostalgique que vous avez en vous.