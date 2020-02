Un smartphone avec un écran qui se slide chez TCL

L’information peut faire sourire mais on a peut être devant nous la prochaine feature qui va tuer le game dans la guerre des smartphones et c’est TCL qui nous l’offre. C’est un leak qui nous permet de découvrir ce concept pour le moins original, qui a pour idée de ne pas se jeter dans la mode du smartphone qui se plie, mais de créer la mode de celui qui coulisse. Un écran flexible qui prend place lorsqu’on « ouvre » l’appareil pour découvrir un format plus proche de la tablette que du téléphone connecté.

Le futur du smartphone devrait nous étonner encore quelques temps. Vivement que l’on voit un appareil de ce type en vrai pour se faire une idée.