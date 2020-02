Les forfaits mobiles avec musique illimitée plutôt qu’un abonnement à une plateforme ?

Aujourd’hui on va parler musique et smartphone, abonnement aux plateformes musicales et forfaits téléphoniques intégrant déjà un accès à un catalogue de titres musicaux, en mode bon plan si vous êtes à la recherche d’une alternative aux plateformes traditionnelles.

Depuis que les smartphones nous ont envahi, nous sommes beaucoup à avoir ranger notre lecteur MP3 dans un tiroir. Les puristes à la recherche du son de luxe me jetteront surement la première pierre, mais le côté pratique l’emporte pour un grand nombre de personne sur une qualité que notre inconscient est le seul à détecter la plupart du temps. Exit la consommation de batterie à outrance, les technologies actuelles nous permettent d’écouter la musique directement en étant connecté à Internet avec notre téléphone dernier cri (ou pas, ça fonctionne aussi).

Le seul hic, il se situe quand il faut choisir où l’on va écouter de la musique. Soit on passe par une plateforme sans payer et à nous la joie des pubs incessantes en plein milieu de notre concert préféré de musique classique, soit on passe par une version payante du même service et là on ajoute un nouvel abonnement mensuel à la longue liste de notre relevé bancaire. Le nombre d’abonnements qu’on possède en 2020 c’est un peu la galère de notre génération (entre Internet, les plateformes de VOD, le forfait téléphone, voire un abonnement pour des capsules de café pour les plus audacieux d’entre nous).

L’idée de l’offre de La Poste Mobile, c’est de combiner le forfait téléphonique à la plateforme musicale pour réduire le coût. Le principe est simple, on profite d’un forfait classique avec par exemple un forfait à 9.99€ par mois sans engagement au lieu de 14.99€ (du 20/01/2020 au 21/03/2020 inclus) pour 30 Go, appels/SMS/MMS illimités France et DOM et surtout l’accès à la musique en illimitée sur tout le catalogue Universal Music. Pas de prise de tête ni de pubs pendant qu’on écoute nos musiques.

Et il n’y a pas à avoir peur en ce qui concerne le catalogue d’Universal Music car on retrouve tous les artistes du moment, The Weeknd, Drake, Rihanna, Kanye West mais aussi des francophones comme Marc Lavoine, Louane ou Stromae. Une alternative intéressante pour les consommateurs de musiques nomades.