Un peu de musique pour les fans des morceaux de Kanye West (pas pour ses messages politiques) avec le concert qu’il a réalisé ce 16 février à Chicago. Il accompagnait la chorale Sunday Service avec laquelle il a chanté un grand nombre de ses dernières compositions. Can’t Tell Me Nothing à la 59e minute, Jesus Walk à 1h09, et ses derniers albums pendant tout le reste de la session.

Heureusement que l’on est pas obligé de porter des Yeezy pour assister au concert.