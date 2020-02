Alpha Ergo, un clavier ajustable imaginé par Ryan Smalley

Qui arrivera à redessiner le clavier d’ordinateur pour rendre plus ergonomique cet accessoire suivant nos besoins. Alpha Ergo est une idée de Ryan Smalley où l’on retrouve un clavier qui se sépare en deux parties, celles ci restant reliées par un élément tactile qui s’adapte au logiciel que vous utilisez (un peu comme une Touch Bar de Macbook). Cela nous permet d’avoir un clavier minimaliste avec des options en plus, le tout en blanc ou en noir. Malheureusement le concept n’embarque pas de clavier numérique (un must have pour beaucoup). Visuellement inspiré par le clavier d’Apple, on ne dit pas non pour le voir débarquer dans les magasins si un fabricant souhaite se pencher sur cette idée.