Voici une voiture sortie tout droit de l’univers du film Avatar (2009, déjà 11 ans !) dévoilé par Mercedes-Benz durant le CES 2020. Une forme originale qui nous fait penser à une vision futuriste que l’on connait depuis longtemps (un peu de Tron et d’influence de Syd Mead sans doute). Sous le doux nom de Mercedes-Benz Vision AVTR (ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION), cet engin mise tout sur la fusion entre design moderne et nature avec une structure fluide (si l’on compare à notre Cybertruck Tesla, on sera forcément d’accord avec le constructeur).

Une interface digitale, des LEDs un peu partout et surtout des jantes improbables, je vous laisse découvrir en photos ce concept car aux portes ultra fines (et transparentes).