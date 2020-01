Une double enceinte faite de béton et de bois

Mindaugas Petrikas revisite l’idée des enceintes en s’attaquant à la fois aux matériaux et au design en lui même. Hevi est une enceinte à 360° réalisée en béton et en bois qui a la particularité de voir une partie se décrocher de sa base pour former une seconde enceinte. La base consiste en une enceinte moyenne/basse fréquence tandis que la partie haute est elle une enceinte moyenne/haute fréquence. Une pièce de plastique qui se place entre les deux permet au son de rebondir à 360°.

Cet accessoire embarquerait une compatibilité bluetooth et une prise jack pour permettre à chacun de trouver chaussure à son pied suivant son périphérique musicale. Un style particulier pour une double enceinte originale.