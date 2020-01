L’IA passe à la vitesse supérieure avec Neon de Samsung

Plutôt que de ce lancer dans la robotique avec des androïdes qui nous feraient penser à Detroit: Become Human, Samsung veut nous faire parler à des avatars virtuels pour remplacer nos actuels Siri et Alexa. Sous le doux nom de Neon, le géant coréen nous a présenté des IA aux allures réalistes, réalisées sans aucun doute en mocap à partir de vraies humains. Loin de s’arrêter à la lecture de la météo, ces IA auront une palette de mouvements et d’émotions pour être le plus authentique possible.

Tout est un peu flou sur la programmation de ces humains artificiels et leurs utilisations au quotidien, mais on espère que le projet ne va pas se terminer comme la plupart de ces concepts fabuleux, c’est à dire au placard après deux conférences. Nous suivrons les travaux de STAR Labs sur ce sujet, qui pense avoir créée « une nouvelle espèce » sur notre planète.