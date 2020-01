Les conférences du CES 2020 de Sony, Samsung et LG en moins de 24 minutes

Le CES 2020 est plein de surprises et comme d’habitude, les conférences que nous ont proposé les géants des nouvelles technologies étaient beaucoup trop longues par rapport aux annonces que nous avons pu découvrir. Le site de référence The Verge a réalisé trois vidéos pour résumer le mieux possible les conférences de Sony, Samsung et LG.

On y parle de 5G, d’IA, de voitures électriques, de logo de console, de TV ultra-fines, d’électroménager du futur (le futur c’est maintenant), de 8K (alors que vous n’avez pas encore de TV 4K chez vous), de smartphones pliables, de laptops gaming, de robot pour votre quotidien, de réalité virtuelle (et augmenté !) et j’en passe. De quoi rêver un peu pour les années à venir.