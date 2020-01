La saison 3 de Westworld ce sera pour le 15 mars

Un peu de lifestyle dans ce monde de brutes avec un teaser qui vient de montrer le bout de son nez pour la prochaine saison de Westworld. Un lot de dates en rapport avec l’histoire de la série mais surtout une date finale avec le 15/03/2020, date du retour du show sur nos écrans. Il faut donc encore patienter un peu pour cette exclusivité HBO. On sait déjà que la saison n’aura que 8 épisodes et qu’Aaron Paul sera de la partie. Wait & see pour le reste.