La musique et les concept arts de The Mandalorian sont disponibles

La première saison de la série The Mandalorian s’est terminée sur Disney+ (plateforme qui débarquera en France cette année seulement) il y a une dizaine de jours et vous en voulez encore ? Et bien vous pouvez écouter la musique des 8 épisodes sur Spotify dès à présent, pour plus de 70 titres et 3 heures de musique. This is the way ! Baby Yoda (qui n’est pas baby Yoda), Kuil et Mando vous y attendent tranquillement.

Vous pouvez trouver une variante moins clean sur Youtube par ici par exemple (si vous n’avez pas Spotify).

Je profite de cette information pour vous partager des concept arts de la série. Si on a pu en découvrir pendant les génériques de fin, il faut souligner que le travail des artistes est de toute beauté. On y retrouve les illustrations de Brian Matyas, Nick Gindraux, Doug Chiang, John Park, Jama Jurabaev, Christian Alzmann, Ryan Church, Erik Tiemens, Seth Engstrom et Anton Grandert.