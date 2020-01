La différence entre les alarmes maison et les caméras connectées

Les alarmes de maisons comme les interphones et les détecteurs de fumées sont passées à l’ère du tout connecté et le choix se fait de plus en plus vaste. Si plusieurs choix s’offrent à nous lorsqu’on se tourne vers la protection de son habitation, on peut suivant nos moyens et besoins, opter pour une installation complète ou un gadget à configurer rapidement.

Côté gadget, on peut aller du côté des caméras connectées en « stand-alone » qui permettent d’être notifier des intrusions, que ce soit en visualisant un mouvement sur la zone filmée en permanence sur la caméra ou bien en couplant l’appareil avec un détecteur de mouvement que l’on colle sur une porte ou une fenêtre. Ce type de dispositif est à privilégier si l’on souhaite se rassurer et pouvoir surveiller facilement son domicile. Malheureusement la détection ne déclenche pas d’alarme et on est plutôt dans de la surveillance occasionnelle que dans de la sécurisation d’un lieu de vie.

Si on souhaite véritablement installer une alarme maison, il faut se tourner vers des solutions plus complètes type Somfy, Ajax ou iprotect. Si le principe semble old school, il reste à ce jour l’un des plus efficaces. Une centrale de sécurité est à placer sur un mur de la maison (le plus souvent dans l’entrée), mais on peut aussi se servir sur beaucoup de modèles de son smartphone pour paramétrer l’alarme. Les appareils disposent d’une batterie de secours (ce qui n’est pas le cas des caméras connectées seules) et elles sont reliés la plupart du temps à des capteurs placés un peu partout dans la maison ainsi qu’à des caméras.

Les alarmes maison embarquent toujours des sirènes pour dissuader les cambrioleurs (ou alerter les autorités), un plus non négligeable car nous ne sommes pas toujours sur notre smartphone quand une intrusion a lieu. Les plus optimisées tolèrent les animaux et permettent d’utiliser des badges en lieu et place des codes que l’on retient une fois sur 3 et qu’on arrive jamais à faire lorsque dans la panique on doit aller arroser les plantes chez notre voisin.

Evidemment, le budget n’est pas le même, mais l’utilisation elle aussi diffère. Faites un tour sur les différents avis avant de sauter le pas pour bien définir votre besoin !