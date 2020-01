De l’inspiration pour démarrer 2020 avec TED

L’année 2020 a déjà débuté et je vous souhaite qu’elle se passe de la meilleure des façons pour vous et vos proches. Je vais vous parler d’un sujet qui me tient à coeur, les conférences TED. Elles se déroulent à travers le monde (et même en France avec les TEDx) et cette nouvelle année est l’occasion d’en visionner pour s’inspirer, se motiver ou tout simplement découvrir des récits passionnants.

La playlist que je vous propose aujourd’hui est intitulée « Talks to inspire New Year’s Resolutions« , car il n’est pas trop tard pour en prendre.