Apprendre les langues avec Netflix et les doubles sous-titres

Language learning with Netflix est une extension Chrome non officielle qui vous permet de transformer le temps que vous passez devant vos séries en apprentissage actif. De façon assez simple, cela vous affiche deux sous-titres quand vous regardez une série ou un film. Le premier est dans votre langue tandis que le second est dans la langue originale de la série. Si vous cliquez sur un mot, vous pouvez avoir sa définition et vous entendez à nouveau sa prononciation. Cerise sur le gâteau, vous pouvez activer une option pour que la vidéo se mette en pause après chaque phrase, parfait pour vous laisser le temps de bien comprendre les dialogues.

Si l’extension n’est pas nouvelle, c’est toujours une bonne découverte si on était passé à coté. Vous pouvez l’essayer tout de suite, elle est gratuite.