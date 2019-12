Une playlist avec l’ensemble des musiques de Star Wars, vous êtes prêt?

Il y en a eu des films dans cette saga, et ce ne sont pas les fans de John Williams qui vont me contredire. Je vous donne le choix aujourd’hui, si vous avez déjà été voir le film ce mercredi, ou si vous ne l’avez pas encore vu, d’écouter de la musique pour vous mettre dans l’ambiance de ce vendredi. Evidemment, il y a tellement de morceaux que vous n’aurez pas fini d’ici ce soir, donc vous pouvez revenir ce week end.

Si vous avez Spotify, vous pouvez sélectionner une des playlists Star Wars, sinon vous pouvez tout simplement mettre en aléatoire cette playlist Youtube qui comprend plus de 300 musiques, que ce soit des Star Wars classiques comme de Solo et Rogue One.

Enfin pour ceux qui ont vu le film, vous pouvez écouter la playlist de Star Wars IX (attention, spoiler alert).