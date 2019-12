On va terminer la semaine avec un dernier petit article sur le thème de Star Wars (enfin pour le moment, on ne sait pas ce que nous réserve dimanche) et un « protosaber » réalisé par The Hacksmith. Il s’agit d’une arme qui découpe vraiment les objets et qui chauffe assez pour faire fondre un chamallow (et le bâton qui le tient, sans aucun doute). Ne faites pas la même chose chez vous.