Samsung et sa collection limitée Star Wars: The Rise of Skywalker

En ce jour placé sous le signe du IX, on va parler un peu de Star Wars (ce n’est pas tous les jours la sortie d’un film qui clôture une saga pour la 3ème fois). Donc, à l’occasion de la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, Samsun a préparé une belle surprise pour ce mois de décembre avec plusieurs appareils aux couleurs du film. Au programme, un Galaxy Note 10+, des Galaxy Buds et des fonds d’écran, le tout en édition spéciale Star Wars. Le Galaxy Note 10+ vient avec une coque en cuir magnifique…

Si vous devrez passer à la boutique pour acheter les deux appareils, je vous propose en attendant de télécharger les fonds d’écran gratuitement (c’est cadeau).

Et en bonus, un unboxing réalisé par TheRelaxingEnd.