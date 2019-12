Le livre TO:KY:OO nous fait découvrir la vie nocturne de la ville

Petit coup de coeur aujourd’hui avec le livre TO:KY:OO de Liam Wong. Ce jeune artiste né en Ecosse nous partage ici ses photographies de Tokyo retouchées pour nous emmener dans un univers plus coloré. Chaque page est une invitation à voyager, de quoi découvrir Tokyo sous un nouveau jour pour les moins noctambules d’entres nous. N’hésitez pas à le suivre sur Twitter pour voir ses photos au quotidien, et à découvrir un peu plus son travail qui ne se résume pas à la photo.

Vous pouvez vous procurer le livre sur Amazon, pour ma part j’ai déjà acheté ma copie !