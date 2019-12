Jesus is Born, le nouvel album gospel de Kanye West vient de sortir à Noël

Kanye West nous avait dit qu’un nouvel album suivrait Jesus is King (sorti en octobre) pour cette fin d’année, et il aura fallut attendre le 25 décembre (bien joué) pour voir arriver une nouvelle petite pépite musicale. Jesus is Born est une nouvelle fois un album avec le groupe Sunday Service Choir, où Kanye West est indiqué en featuring et non en artiste principal. L’album contient 19 morceaux dont « Ultralight Beam » and « Balm In Gilead ».

L’album est-il au niveau de Jesus is King ? Le verdict prochainement suivant ce que diront vos oreilles !

Pour l’écouter, vous pouvez vous rendre sur Spotify par ici (artiste Sunday Service Choir).