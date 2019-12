Co/Studio, une station portable pour travailler avec son laptop n’importe où

Co/Studio est un concept Kickstarter dont la date de fin de campagne vient d’être atteinte et c’est l’occasion de découvrir l’idée derrière ce nom un peu bizarre. Il s’agit d’un accessoire (plusieurs plutôt) qui vous permet de vous balader avec votre laptop où vous le souhaitez et d’établir un setup pratique pour travailler tranquillement. Co:Studio est composé d’une batterie externe (25,600mAh) avec plusieurs ports USB et même la possibilité de charger sans fil, un « tapis » pliable pour soit servir de stand pour ordinateur, soit tapis de souris/clavier. Adieu les câbles partout, le manque d’autonomie, le tout qui tient dans un sac pas beaucoup plus grand qu’un smartphone.

Il faudra débourser 143$ pour vous le procurer, avec une date de livraison prévue pour mars 2020.